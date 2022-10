Clean, goed voor de planeet én je energierekening: zo was je brandschoon en milieuvriendelijk

Het kan alleen maar toegejuicht worden dat we niet meer over een tobbe gebogen vuile kleding moeten staan schrobben, maar een wasmachine komt ook met nadelen: je verbruikt veel water en energie, en wasmiddel en restjes kleding vervuilen het water. Dat kan beter, en dat is niet eens zo moeilijk. Met deze tips en vragen helpen we je duurzamer te wassen, het milieu een plezier te doen én op je energierekening te besparen.