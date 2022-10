Pro League-CEO Lorin Parys vloekte na ontspoorde Clasico: “Een totaalverbod op uitfans? Momenteel is niets taboe”

Lorin Parys heeft het in De Ochtend op Radio 1 gehad over hoe het verder moet na een treurige avond voor het Belgisch voetbal.

“Ik heb gisterenavond heel erg gevloekt, want vorige week zagen we een mooie voetbalspeeldag met een goede sfeer in de bezoekersvakken. Alle aandacht gaat nu naar wat er gisteren is gebeurd.”

Gisteren al raakte bekend dat Anderlecht een boete van 50.000 euro krijgt. “Als CEO van de Pro League kan ik die zelf opleggen omdat er wangedrag was in het bezoekersvak. De mensen die zich daaraan schuldig maakten, riskeren stadionverboden van 2 tot 10 jaar en zelfs 25 jaar bij recidive. Dat kan dankzij het nieuwe veiligheidsplan dat sinds dit seizoen van kracht is. Een onafhankelijke instantie zorgt ervoor dat die mensen onmiddellijk geschorst worden en er binnen de 20 dagen een definitieve uitspraak is.”

Toen de wedstrijd na 64 minuten werd stilgelegd na het herhaaldelijk gooien van vuurpijlen vanuit het bezoekersvak van Anderlecht was de stand 3-1 voor Standard. Die uitslag zal zo goed als zeker omgezet worden in een forfaitnederlaag voor paars-wit.

“Anderlecht en Standard zullen zich moeten verantwoorden voor de tuchtinstanties van de Voetbalbond na vordering door het bondsparket. De kans is groot dat er een forfaitnederlaag wordt toegekend en dat er wedstrijden achter gesloten deuren worden uitgesproken, maar dat is niet aan mij. Verder kan ook justitie er zich mee moeien. De consequenties zijn niet gering.”

Vuurwerk verstopt in “alle lichaamsholtes”

Belangrijke vraag: hoe is het mogelijk dat al dat vuurwerk het stadion in komt?

“Ik heb contact gehad met Standard over hun veiligheidsprotocollen”, aldus Parys. “De stewards hebben een fouille gedaan, maar die mag slechts oppervlakkig gebeuren. Daarnaast heeft de politie nog drie vierde van de Anderlecht-fans, die bekendstaan als de harde kern, gefouilleerd.”

“Als je weet dat sommige projectielen slechts 10 centimeter groot zijn en die verborgen worden in alle lichaamsholtes, dan is het onmogelijk om te verhinderen dat er vuurwerk het stadion binnenkomt, tenzij je een volledig naakte fouille zou doen.”

Lorin Parys is geen voorstander van een draconische maatregelen als een totaalverbod op uitfans omdat die ook onschuldige supporters treft, maar hij sluit ze niet uit.

“Vorig weekend hebben we nog gezien hoe heel veel uitsupporters hard van het voetbal hebben genoten. Ik heb ook veel berichten van Anderlecht-fans gekregen die zich schaamden na de incidenten gisteren. Niks is taboe, ook geen verbod op uitfans, maar door zo’n maatregel zou iedereen inboeten aan voetbalbeleving. Dan tref je de 10.000 uitsupporters die dit weekend op een heel fijne manier het voetbal hebben beleefd. Je hebt een aantal mensen die het voor iedereen verpesten. Sleur je dan iedereen mee of probeer je die mensen uit de stadions te weren en dwing je hen een andere hobby te zoeken? We zijn bereid over alles te spreken, maar ik heb reserves bij zo’n totaalverbod omdat het iedereen straft.”