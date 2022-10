Negen Belgen spannen een rechtszaak aan tegen de overheid wegens falend luchtkwaliteitsbeleid. Ze eisen dat de normen in ons land in overeenstemming worden gebracht met de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat berichten De Standaard en Le Soir maandag.

We hebben lage-emissiezones, ­circulatieplannen, roetfilters en schonere motoren. Toch laat de luchtkwaliteit in grote delen van ons land te wensen over. Negen Belgen, van wie de meesten lijden aan ademhalingsproblemen, zijn het dralen van de Belgische overheden moe. Onder de vleugels van Client­Earth, een ngo gespecialiseerd in milieurecht, stappen ze naar de rechtbank. Ze eisen dat de regionale overheden hun normen in overeenstemming brengen met die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met dwangsommen wanneer ze het vonnis niet naleven.

In september vorig jaar verlaagde de WHO haar advieswaarden voor fijnstof van 10 naar 5 microgram per kubieke meter lucht (µg/m³) en voor stikstofdioxide – een goede parameter voor verkeers­pollutie – van 40 naar 10 µg/m³. De Belgische grenswaarden liggen met 25 µg/m³ voor fijnstof en 40 µg/m³ voor stikstofdioxide vier tot vijf keer hoger.