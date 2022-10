Jaarlijks 189 miljoen slachtoffers van extreem weer

Sinds 1991 zijn elk jaar gemiddeld 189 miljoen mensen in ontwikkelingslanden slachtoffer geworden van extreem weer, stelt een rapport van de organisatie Loss & Damage Collaboration op maandag. Het rapport berekent ook dat de mondiale industrie voor fossiele brandstoffen tussen 2000 en 2019 zo’n 30 biljoen dollar (30 biljoen of 30.000 miljard euro) winst maakte, terwijl in dezelfde periode de kosten van klimaatschade in 55 van de meest klimaatkwetsbare landen in de wereld opliepen tot 525 miljard dollar.