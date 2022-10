Belgisch staatsbezoek aan Litouwen moet 100 jaar diplomatieke relaties in de verf zetten

In het zog van het Belgische koningspaar reist ook een uitgebreide delegatie politici naar Litouwen af. Zo zullen de minister-presidenten van Vlaanderen (Jan Jambon), het Brussels gewest (Rudi Vervoort), Wallonië (Elio Di Rupo) en de federatie Wallonië-Brussel (Pierre-Yves Jeholet) deelnemen aan het staatsbezoek. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib zal aanwezig zijn.

Het nieuwe staatsbezoek moet de honderdste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen in de verf zetten. België had Litouwen erkend op 27 december 1922. De latere annexatie door de toenmalige Sovjet-Unie werd dan weer niet erkend door ons land. Na de hernieuwde Litouwse onafhankelijkheid in 1990 werden de relaties tussen beide landen heropgestart.

Het doel is nu om de banden met het EU-land Litouwen nog verder aan te halen. Zo zal de Belgische delegatie in de hoofdstad Vilnius onder meer de Litouwse president Gitanas Nauseda ontmoeten.

Belgische soldaten

Ook de militaire samenwerking tussen de twee NAVO-landen komt aan bod. Ons land neemt in Litouwen namelijk al deel aan de missie ‘enhanced Forward Presence’, of de ‘versterkte voorwaartse aanwezigheid’ van de NAVO in de Baltische staten. De Belgische soldaten in Litouwen mogen zich dan ook opmaken voor een bezoek van koning Filip aan het militaire oefenterrein in Pabrade.

Voorts is er aandacht voor economische activiteiten. Dinsdag zal in Vilnius bijvoorbeeld een economisch forum met Belgische en Litouwse ondernemers plaatsvinden over groene transitie en digitalisering. De twee landen worden op dat gebied met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd. Ook de energie-afhankelijkheid van Rusland vormt daarbij een bijzonder aandachtspunt.

Op academisch en cultureel vlak zal de focus liggen op het verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden. Woensdag staat ook een bezoek aan de stad Kaunas op het programma. De op een na grootste stad van Litouwen is momenteel een van de culturele hoofdsteden van Europa.

Albert en Paola

Het wordt het tweede Belgische staatsbezoek aan Litouwen sinds het land in 1990 zijn onafhankelijkheid herwon. In 2006 waren koning Albert en koningin Paola al eens afgereisd naar de Baltische staat.