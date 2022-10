Supporters en agenten gewond bij incidenten na Standard-Anderlecht

De supporters van beide clubs gooiden met rookbommen, kasseien en andere voorwerpen. Een directe confrontatie tussen de twee groepen was er niet, aangezien ze van elkaar waren gescheiden door dranghekken en een politiemacht. Niemand raakte zwaargewond. In totaal werden drie administratieve aanhoudingen verricht en er zullen ook processen-verbaal worden opgesteld. Zondagavond rond 22.00 uur was de rust rond het stadion weergekeerd.

In de omgeving van het trainingsstadion van Anderlecht, in Neerpede, was de politie rond 23 uur wel nog preventief aanwezig, bevestigde Sarah Frederickx, woordvoerster van de lokale politiezone Zuid, aan Belga.

De wedstrijd zelf werd uiteindelijk in de 63ste minuut gestaakt nadat fans van Anderlecht rookbommen hadden gegooid. De stand was toen 3-1 in het voordeel van Standard.