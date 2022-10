Kenny Neyens met achtste finale beste Belg in Players Championship 28, Dimitri Van den Bergh sneuvelt opnieuw in eerste ronde

Kenny Neyens (PDC-140) was zondag in het Engelse Barnsley de beste Belgische darter op het Players Championship 28. De Australiër Damon Heta (PDC-19) stopte hem in de achtste finales af.

De 27-jarige Antwerpenaar had zich bij de laatste zestien geschaard door Mike De Decker (PDC-65) met 6-2, de Engelsman Martin Lukeman (PDC-42) met 6-2 en de Nederlander Wesley Plaisier (PDC-108) met 6-3 opzij te zetten.

Kim Huybrechts (PDC-32) versloeg in de eerste ronde de voormalige BDO werelkampioen Scott Waites (PDC-87) met 6-1, waarna hij in de tweede ronde met 6-5 net iets beter was dan de Litouwer Darius Labanauskas (PDC-43). Voor een plaats in de achtste finale moest de “Hurricane” met 6-2 zijn meerdere erkennen in de Welshman Jonny Clayton (PDC-7).

Geert De Vos (PDC-99) zette in de eerste ronde de Engelsman Dave Chisnall (PDC-15) met 6-2 aan de kant. In de tweede ronde was de Nederlander Berry van Peer (PDC-92) met 6-4 te sterk.

De andere Belgen moest al in de eerste ronde afhaken. Brian Raman (PDC-103) verloor met 6-2 van de Engelsman Rob Cross (PDC-8). De Ier John O’Shea (PDC-89) was met 6-2 beter dan Mario Vandenbogaerde (PDC-100). Dimitri Van den Bergh (PDC-14) geraakte al voor de vierde keer op rij niet voorbij de eerste ronde. De nummer een van ons land verloor met 6-1 van het 20-jarige Nederlandse toptalent Gian van Veen (PDC-127).

De Engelsman Josh Rock (PDC-74) won het toernooi door zijn landgenoot Luke Humphries (PDC-11) met 8-5 het nakijken te geven in de finale.