Mark Allen verlengt in geboortestad zijn titel op Northern Ireland Open snooker

Mark Allen heeft zondag in zijn geboortestad Belfast voor het tweede jaar op rij het Norhern Ireland Open gewonnen. In de finale nam de 36-jarige Noord-Ier met 9-4 de maat van de Chinees Zhou Yuelong.

Allen startte met een 57 break, maar zag Zhou dan via breaks van 56 en 135 vier frames op rij winnen. Het betekende meteen het laatste wapenfeit voor “The Jumping Dragon”. Na breaks van 68 en 55 kon Allen de namidagsessie met een 4-4 gelijke stand afsluiten en in de avondsessie ging “The Pistol” gewoon op zijn elan door. In elk frame liet hij een hoge break optekenen: 53, 85, 50, 51 en 109. Hij had daarbij ook wel het geluk aan zijn kant. Twee keer ging een rode bal er met een fluke in.

Uit zijn zestiende finale puurde Allen een zevende full rankingtitel. In 2012 en 2013 won hij het World Open, in 2016 het Players Tour Championship, in 2018 het International Championship en het Scottish Open. In de finale van het Northern Ireland won hij vorig jaar met het kleinste verschil, 9-8, van de Schot John Higgins. Het palmares van Zhou is nog blanco. Na het European Masters en het Snooker Shoot Out van 2020, is hij een derde keer runner-up.

Voor zijn toernooizege kreeg Allen een cheque van 80.000 pond (91.500 euro) overhandigd, Zhou werd 35.000 pond (40.000 euro) rijker. Op de Order of Merit klimt Allen van de tiende naar de negende plaats op. Zhou maakt twee plaatsen winst: van 23 naar 21. Ronnie O’Sullivan blijft de nummer een. Robertson wipt over Judd Trump naar de tweede plaats. Luca Brecel, in Belfast in de achtste finales uitgeschakeld, blijft de nummer elf van de wereld. Op de ranking over het lopende seizoen zakt Brecel wel van vijf naar zes. Dat komt omdat Zhou een sprong van 31 naar vier maakt. Allen wipt over Ryan Day en Kyren Wilson naar de eerste plaats.