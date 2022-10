Een 3-1-achterstand was genoeg om het paars-witte kot helemaal te doen ontploffen: en toch wist iederéén dat dit zou gebeuren

Het was minuut 64. Scheidsrechter Bram Van Driessche had de spelers al een keer aangemaand naar de kleedkamer te gaan omdat zogenaamde supporters van Anderlecht vuurpijlen op het veld hadden gegooid. Toen dat een tweede keer gebeurde en de wedstrijd andermaal diende te worden stilgelegd, volgde Van Driessche het reglement: hij floot het duel ten einde. De Anderlecht-hooligans hadden hun zin. Al twee weken broedden ze op deze geplande sabotage. Dat was overal doorgedrongen. Politie, spelers, bestuur... ze wisten er allemaal van. Toch kon het gebeuren.

© BELGA

Het was angstaanjagend en mensen liepen gevaar. Niet het minst Standard-doelman Arnaud Bodart, die aan de kant van de vuurpijlen in het doel stond. Na het affluiten van de wedstrijd was de herrie nog niet voorbij. Op de plaats waar de supportersbussen van Anderlecht stonden, gingen Standard-fans provoceren. Er werd met vuurpijlen naar elkaar gegooid. Levensgevaarlijke taferelen. Een twintigtal supporters en drie politieagenten raakten gewond. Een wonder dat er geen zwaargewonden vielen. Pas een uur later bedaarden de gemoederen. De paars-witte supportersbussen vertrokken een halfuur later. De Anderlecht-spelers zaten tot 22.30 uur, meer dan tweeënhalf uur na het laatste fluitsignaal, nog vast in het stadion. Een ruit van de spelersbus was vernield en de hooligans hadden een vuurpijl in de (gelukkig nog lege) spelersbus gegooid, zo meldden Standard-verantwoordelijken. Op het oefencentrum in Neerpede, waar de auto’s van de spelers staan, stond opnieuw een horde boze fans te wachten.

Forfait en 50.000 euro boete

Dit blijft uiteraard niet zonder gevolgen. Zeker is dat Anderlecht minstens 50.000 euro boete zal moeten betalen. Dat staat zo in het intern reglement van de Pro League, het overkoepelend orgaan van de profclubs. CEO Lorin Parys kondigde dat ook al meteen na de incidenten aan.

Er volgt ongetwijfeld een forfaitnederlaag, dat staat letterlijk in het bondsreglement gestipuleerd. Op dat officiële nieuws is het wel wachten tot het bondsparket de vordering doet en tot de ‘bevoegde disciplinaire instantie’ die sanctie oplegt. En er volgt mogelijk ook een wedstrijd achter gesloten deuren. Die sanctie is voorwaardelijk of effectief. Het is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. Op 12 april 2019 zorgden dezelfde fans van Anderlecht voor het stopzetten van Standard-Anderlecht na een achterstand voor paars-wit. Dat was op de vierde speeldag van Play-off 1. Paars-wit stond op dat moment vijfde en dreigde Europees voetbal te missen.

Er werd toen in eerste instantie een wedstrijd achter gesloten deuren opgelegd, maar via beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) werd die sanctie omgezet in een voorwaardelijke straf, met een termijn van drie jaar. Die drie jaar zijn voorbij, zodat Anderlecht weer een procedure kan aanspannen indien het andermaal tot een effectieve wedstrijd achter gesloten deuren wordt veroordeeld.