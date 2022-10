Intussen bij AA Gent: Gesprek klaart de lucht tussen Ivan De Witte en Hein Vanhaezebrouck

Er zit geen ruis meer op de lijn tussen AA Gent-voorzitter Ivan De Witte en zijn trainer Hein Vanhaezebrouck. Afgelopen vrijdag zaten de twee samen om de lucht te klaren na de spanning die ontstaan was in de nasleep van de 4-2-nederlaag tegen het Zweedse Djurgarden.

De Witte gaf daags nadien in een interview te kennen dat er een kentering moest komen tegen KV Mechelen en spaarde daarbij ook zijn trainer niet. “Zelfs de paus is niet onfeilbaar.” Twee dagen later, na de 3-0 tegen Malinwa, diende Vanhaezebrouck zijn baas van repliek: “Om tegen mij te spreken over systemen en manier van voetballen moet je een kenner zijn.” Toen al was duidelijk dat De Witte de woorden van zijn trainer wel kon plaatsen en er niet heel zwaar aan tilde. Een gesprek drong zich wel op. Doordat Vanhaezebrouck door een virale infectie dagenlang ziek thuisbleef, kon dat pas vrijdag plaatsvinden.(kvu,ssg)