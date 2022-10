Nu de chaos compleet is en de situatie onhoudbaar bij Anderlecht: de opvolger van Felice Mazzu mag zich al opwarmen

Het is complete chaos bij Anderlecht. De woeste fans bestookten het veld met vuurpijlen en afgerukte stoeltjes tot de match op Standard werd afgefloten. Ze zijn furieus op het bestuur, maar deze bom lijkt toch vooral te zullen ontploffen in het gezicht van Felice Mazzu (56). De situatie - 12de in de stand met 21 punten achter op leider Genk - is niet meer houdbaar. Valt binnen de 24 uur de bijl?