LIGUE 1. AS Monaco en Clement leggen het af tegen Rijsel in spektakelstuk, Dejaegere scoort tegen Sels

AS Monaco heeft zondagavond op de twaalfde speeldag van de Ligue 1 de duimen moeten leggen tegen Rijsel na een spektakelstuk: 4-3.

Halfweg hadden beide teams al twee keer gescoord. Alexsandro (22.) en Remy Cabella (39.) brachten de gastheer tot twee keer toe op voorsprong, Caio Henrique (34.) en Axel Disasi (44.) hingen de bordjes evenveel keer in evenwicht.

In de tweede helft namen de troepen van Philippe Clement aanvankelijk het commando over via Wissam Ben Yedder (53.), maar opnieuw Cabella (62.) en Jonathan Bamba (70.) voltooiden de ommekeer. Eliot Matazo maakte 86 minuten lang deel uit van het Monegaskische middenveld.

Rijsel, nu zesde in de tussenstand van de Franse eerste klasse met 22 punten, speelt dankzij de triomf haasje-over met Monaco, dat 21 punten telt op de zevende plaats.

Dejaegere scoort tegen ex-teamgenoot Sels

Toulouse heeft zondag op de twaalfde speeldag van de Ligue 1 een dubbele voorsprong tegen Straatsburg weggegooid: 2-2.

Na 55 minuten leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht door toedoen van Anthony Rouault (44.) en aanvoerder Brecht Dejaegere (55.), die landgenoot en ex-ploegmaat Matz Sels een tweede maal klopte. Lebo Mothiba (65.) en Kevin Gameiro (73.) brachten de bezoekers echter opnieuw op gelijke hoogte.

Op hetzelfde ogenblik verloor Clermont, met Maximiliano Caufriez, zwaar van met 1-3 van Stade Brest, dat op die manier zijn rode lantaarn doorspeelt.

Ondanks de nederlaag blijft Clermont negende in de tussenstand van de Franse eerste klasse met 17 punten. Toulouse hijgt in de nek, op de tiende positie met 16 eenheden. Straatsburg sluipt voorlopig weg uit de degradatiezone, naar een zestiende stek met 9 stuks.

Rennes en Theate nemen pas in blessuretijd afstand van laagvlieger Angers

Stade Rennes heeft zondagnamiddag op de twaalfde speeldag van de Ligue 1 pas in blessuretijd afstand kunnen nemen van laagvlieger Angers: 1-2.

Amine Gouiri (43.) had op een zucht van het rustsignaal de ban gebroken voor de bezoekers, maar Amine Salama (53.) sloeg snel in de tweede helft terug. Rennes leek aansluitend niet meer in staat om het laken naar zich toe te trekken, tot Lovro Majer de klus alsnog klaarde vanop de penaltystip (90.+3).

Arthur Theate maakte de wedstrijd vol het hart van de Rennes-defensie, terwijl de geblesseerde Jérémy Doku niet tot de selectie behoorde.

Dankzij de late zege springt Rennes over Marseille naar de vierde plaats in het algemene klassement van de Franse hoogste voetbalafdeling met 24 punten.