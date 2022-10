Barcelona walst over Bilbao, Ousmane Dembélé heeft voet in elk van de vier doelpunten

FC Barcelona is zondagavond tijdens de elfde speelronde van La Liga over Athletic Bilbao gewalst met 4-0.

De Basken stonden na 22 minuten al drie doelpunten in het krijt in Catalonië: Ousmane Dembélé (12.), Sergi Roberto (18.) en Robert Lewandowski (22.) lieten Camp Nou juichen. Een reactie na de pauze bleef uit. Het was daarentegen Ferran Torres (73.) die nog een vierde thuistreffer in het mandje legde. Dembélé gaf voor elk van de laatste drie goals de assist.

Barça behoudt met de klinkende overwinning voeling met koploper Real Madrid (31 ptn.) op de tweede plaats in de algemene rangschikking van de Spaanse eerste klasse met 28 punten.