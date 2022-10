Max Verstappen wint GP Verenigde Staten na magnifiek duel met Lewis Hamilton en eert overleden teameigenaar, Red Bull wint WK constructeurs

Max Verstappen heeft in de Verenigde Staten zijn dertiende overwinning van het Formule 1-seizoen geboekt. Een felbevochten zege, want na een trage pitstop moest de wereldkampioen zich in het slot nog voorbij een sterke Lewis Hamilton knokken. Verstappen evenaart met zijn overwinning het record van meeste zeges in een seizoen en Red Bull pakte ook hun eerste constructeurstitel in negen jaar: een passende manier om overleden teameigenaar Dietrich Mateschitz te eren.

Het duurde amper een paar honderd meter voor de poppen al aan het dansen gingen op het Circuit of the Americas. Polesitter Carlos Sainz Jr. werd in de eerste bocht rond getikt door George Russell, waardoor zijn race er al meteen opzat. Goed nieuws voor Max Verstappen, die zo al snel een belangrijke concurrent voor de winst zag uitvallen.

Verstappen en zijn Red Bull-team waren op een missie: winnen voor Dietrich Mateschitz, de teameigenaar die zaterdag op 78-jarige leeftijd overleed. Bij winst zou de energiedrankenfabrikant ook zeker zijn van een eerste wereldtitel bij de constructeurs sinds 2013. Maar een makkelijke overwinning zou het deze keer niet worden, want Lewis Hamilton was in zijn Mercedes niet ver weg.

Zeer trage pitstop

De race werd kort voor halfweg twee keer onderbroken door de safety car: eerst toen Valtteri Bottas zijn Alfa Romeo in de grindbak parkeerde, daarna voor een botsing aan hoge snelheid tussen Lance Stroll en Fernando Alonso. Die laatste kon wonder boven wonder verder na een neuswissel en zou uiteindelijk zelfs nog zevende worden.

Helemaal voorin leek er voor Verstappen geen vuiltje aan de lucht, tot zijn tweede pitstop. In plaats van de gebruikelijke tweetal seconden deden de mecaniciens van Red Bull er deze keer 11 tellen over. Lewis Hamilton nam het cadeautje dankbaar in ontvangst en erfde zo de leiding, Verstappen sloot aan achter leeftijdsgenoot Charles Leclerc.

Baanlimieten

De race was echter nog niet gereden. Verstappen wurmde zich voorbij Leclerc en zette alles op alles om het gat naar Hamilton te dichten. Met een handvol rondes te gaan nam de Nederlander de leiding over.

Even zat de schrik er nog in toen Verstappen een waarschuwing kreeg voor het niet respecteren van de baanlimieten, maar zijn dertiende zege van het jaar - een evenaring van het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel - was een feit. Net als de vijfde constructeurstitel van Red Bull. Didi Mateschitz zou trots geweest zijn. Lewis Hamilton en Charles Leclerc mochten mee het podium op.