OVERZICHT HANDBAL. Zesde zege op rij voor tweedeklasser Bocholt

Ook op de zesde speeldag geen puntenverlies voor tweedeklasser Bocholt. De competitieleider was zaterdag een maatje te groot voor Beyne. In de hoogste ligareeks maakte Kortessem geen goede beurt bij Evergem en is ook Bilzen na verlies bij Mechelen zijn leidersplaats kwijt.

In de nationale vrouwencompetitie blijven Sint-Truiden en Eupen zonder puntenverlies op kop. Sint-Truiden was te sterk voor Sprimont, Eupen ontsnapte tegen Hubo Handbal aan de eerste nederlaag van het seizoen. Belgisch kampioen Visé won dit seizoen nog maar één wedstrijd en is rode lantaarndrager.