Boris Johnson trekt zich terug uit strijd om premierschap

De Britse ex-premier Boris Johnson stapt niet in de race om opnieuw premier te worden in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft hij zondagavond aangekondigd.

Zelfs zijn gezworen bondgenoten vonden een terugkeer van Johnson als premier een erg slecht idee. Volgens de BBC heeft de ex-premier de steun van 102 partijleden, maar vindt hij dat “onvoldoende om de partij te leiden”. “De afgelopen dagen ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet juist is om het nu te doen. Je kunt niet effectief regeren als je geen verenigde partij hebt in het parlement.”

Als Johnson partijleider zou worden, zou hem dat ook automatische het premierschap opleveren. Johnsons partijgenoot Rishi Sunak lijkt nu favoriet om de nieuwe Britse premier te worden. De oud-minister had zich eerder op de dag officieel kandidaat gesteld, en dat voor de tweede keer in twee maanden tijd. Vorige keer verloor hij van Liz Truss, die deze week ontslag moest nemen.

Sunak was de tweede Tory die zich kandidaat stelt als partijleider en eerste minister. Penny Mordaunt, fractieleider van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis, had vrijdag al aangekondigd dat ze in de race zou stappen. Zij heeft echter nog niet de benodigde honderd steunbetuigingen van Conservatieve parlementsleden verzameld.

Kandidaten moeten tegen maandag 14 uur Britse tijd minstens honderd nominaties krijgen van Conservatieve leden van het Lagerhuis.