Leider Lierse telt Lommel SK uit met drie goals in vijf minuten

Groen-wit slikte de voorbij twee wedstrijden zeven tegendoelpunten, desondanks voerde hoofdtrainer Steve Bould voorin twee wijzigingen door ten opzichte van de late 3-4-nederlaag tegen Club NXT. Anello en Talvitie ruimden plaats voor Monjonell en Martinez. De ervaren Henkens en Pierrot begonnen op de bank. Bij Lierse koos Tom Van Imschoot om ex-Lommelspits Rocha in de punt van de aanval uit te spelen.

Tornado Lierse raast over Lommel SK

Een jagend Lierse had een unieke kans om de score te openen, maar Rocha stuitte op het linkerbeen van De Busser. Het kanon van de Portugese aanvaller zweeg nu al enkele weken op rij. Het thuispubliek mopperde even later. Na een voorzet vanaf de rechterzijde van Belghali zette Martinez zijn hoofd tegen het leer en zo stonden de bezoekers gevleid op voorsprong: 0-1. Voor de Costa Ricaan, die nog aast op een plek in de WK-selectie van Luis Fernando Suarez, zijn vierde doelpunt van het seizoen. Terwijl de bliksemschichten en hagel met bakken uit de lucht in Lier viel mikte Martinez nog tegen het doelhout. Na een oponthoud van tien minuten hervatte scheidsrechter Bourdeaud’Hui opnieuw het spel. Na een overtreding van Granell lag de bal op een goede plek voor Lierse. Na een snel genomen vrije trap mikte Van Acker in de rechterbenedenhoek: 1-1. Lommel SK was nog maar net bekomen van de klap of een dubbele opdoffer gebeurde na nieuw gestuntel. Schouterden ramde het leer vanuit een scherpe hoek tussen de paal en De Busser: 2-1. Het geklungel van de Noord-Limburgers kende even later een absoluut hoogtepunt. Vekemans knalde de 3-1 van dichtbij binnen. Groen-wit slikte zo drie doelpunten in amper vijf (!) minuten. Het kon daarmee al bijna direct een kruis maken over het vervolg van de partij.

Onmondig Lommel SK stuit op Lierse

Bould en Van Inschoot voerden tijdens de pauze geen wijzigingen door. De Noord-LImburgers wisten bij het begin van de tweede helft van geen hout pijlen maken. De 100 bezoekende fans probeerden de moed er in te houden, maar zagen de bui natuurlijk al hangen. Bould voerde na tien minuten in de tweede helft een dubbele ingreep door. Anello en Chadli kwamen in de plaats van respectievelijk een afwezige Martinez en Monjonell. Op het uur wisselde de Brit opnieuw. Pierrot en de debuterende Amankwah kwamen in de plaats van de geblesseerde Lemoine en een povere Granell. Op het terrein speelde zich vooral middenveldspel af. Cauê kopte een voorzet van Pierrot pal op Delanghe. Twintig minuten voor het einde kende groen-wit ook pech toen de Luikse invaller vol tegen de paal kopte. De druk van de Noord-Limburgers hield aan, maar de trekker overhalen bleek opnieuw lastig. Met Kadiri speelde Bould nog zijn laatste troefkaart uit, maar ook dat werd geen succes. De derde nederlaag op rij voor een voorin onmondig Lommel SK was al lang een feit. Een euforisch Lierse vierde terecht de leidersplaats.