Nancy Pelosi: “Trump is niet mans genoeg om te getuigen over bestorming Capitool”

Archiefbeeld: Pelosi applaudiseerde in 2019 nog voor Trump tijdens zijn State of the Union. — © AP

Voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden suggereerde zondag dat voormalig president Donald Trump te laf is om gehoor te geven om te getuigen voor een speciale commissie die zijn rol in de aanval op het Capitool van 6 januari 2021 onderzoekt. “Ik denk niet dat hij mans genoeg is om te verschijnen”, zei Pelosi, een Democraat, tegen tv-zender MSNBC. “Ik denk niet dat zijn advocaten zullen willen dat hij komt opdagen omdat hij onder ede moet getuigen.”

Trump werd vrijdag gedagvaard voor een getuigenis op of rond 14 november. Ook moet hij voor 4 november documenten overhandigen. De aanval op het Capitool brak uit toen Trump-aanhangers probeerden te voorkomen dat het Congres formeel de overwinning van Democraat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van 2020 zou bekrachtigen. Trump wordt er onder meer van beschuldigd zijn aanhangers te hebben aangezet tot de aanval. Ook deed hij niets om de aanval te stoppen.

© AP

Trump en Pelosi hebben hun afkeer voor elkaar meermaals in het openbaar getoond. Zo weigerde Trump voor het uitspreken van zijn State of the Union-toespraak in 2020 Pelosi de hand te schudden. Tegen het einde van Trumps speech scheurde Pelosi minachtend een exemplaar van de tekst in stukken, terwijl ze achter hem zat tijdens het op nationale televisie uitgezonden evenement.

© AFP

Een jaar eerder had Trump Pelosi tijdens een ontmoeting in het Witte Huis met Congresleiders een “derderangs politicus” genoemd. Ook zei hij volgens aanwezigen dat ze “losgeslagen” was. Daarop stormden de Democraten uit de kamer. Tegen verslaggevers verklaarde Pelosi vervolgens dat ze vervroegd de vergadering had verlaten omdat de president een “meltdown” (woedeaanval) had gehad.