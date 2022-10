Cafévoetbalmatch in Merksem ontaardt in vechtpartij: verdediger naar ziekenhuis met gebroken neus

Een voetbalmatch tussen twee caféploegen in Merksem is zaterdag ontaard in een hevige vechtpartij op het veld. Zes spelers raakten gewond, een 28-jarige verdediger werd zelfs overgebracht naar het ziekenhuis met een gebroken neus. De vier vechtersbazen worden met onmiddellijk ingang uit hun ploeg gezet.

De wedstrijd tussen beide ploegen aan de Laaglandlaan eindigde op 1-2, maar dat was slechts een voetnoot in het verhaal. De problemen begonnen al tijdens de match. Na een woordenwisseling sloeg een van de spelers de tegenpartij een bloedneus. Dat leverde hem slechts een gele kaart op.

Na het laatste fluitsignaal gingen de poppen opnieuw aan het dansen. Er ontstond opnieuw een woordenwisseling die ontaardde en de politie werd ter plaatse gevraagd. “Bij aankomst waren de partijen gescheiden omdat de spelers van de thuisploeg al vertrokken waren”, aldus woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Zes spelers van de andere ploeg meldden zich bij onze diensten omdat ze verwondingen hadden opgelopen.”

Trap in de ribben

Vooral een van de verdedigers was er erg aan toe. De 28-jarige man wou tussenbeide komen in een ruzie tussen zijn doelman en enkele tegenspelers, maar kreeg een klap. “Ik viel op de grond, maar kreeg ook daar enkele trappen te verwerken”, zegt de man. “Toen ik terug recht krabbelde, stampte een van die gasten ook nog in mijn ribben.”

De verdediger werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar stelden de spoeddiensten vast dat hij een gebroken neus had opgelopen. De man mocht het ziekenhuis al verlaten, maar is tien dagen werkonbekwaam. De bezoekers overwegen om een officiële klacht neer te leggen.

Omdat de betrokken spelers van de thuisploeg niet meer ter plaatse waren, zal de politie hen op een later tijdstip verhoren. De verantwoordelijke van de thuisploeg, die evenmin met haar naam in de krant wil, bevestigt het incident. “De spelersgroep keurt het gedrag dat enkelen zaterdag gesteld hebben ten strengste af”, zegt ze. “Als ploeg distantiëren we ons dan ook van de gebeurtenissen. De vier betrokken spelers worden uit de ploeg gezet.”