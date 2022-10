Krachtige tornado verwoest huizen in Frankrijk, ook in ons land onweer met grote hagelstenen

In het noorden van Frankrijk, in de buurt van Pas-de-Calais heeft een tornado zware schade aangericht. De daken van verschillende huizen zijn weggeblazen. De ravage is enorm. In ons land is code geel is van kracht en het noodnummer 1722 tijdelijk geactiveerd.

De tornado hield lelijk huis in de gemeenten Hendecourt-lès-Cagnicourt en Bihucourt, in het Noord-Franse departement Pas-de-Calais, zoals te zien is op videobeelden. Inwoners omschrijven het dorp als een “oorlogszone”. In Hendecourt-lès-Cagnicourt raakten tientallen huizen beschadigd.

Vervolgens trok de storm over ons land, ze ging gepaard met zware windstoten. In Sint-Rijkers (Alveringem) ligt er anderhalf uur na het onweer nog steeds een dik pak hagel.

Ook in het nabijgelegen Gijverinkhove vielen grote hagelbollen uit de lucht.

In Stavele werden eveneens felle rukwinden en hagel gemeld.

En ook in Pollinkhove (Lo-Reninge) ging het onweer gepaard met hagel.

Wie storm- en waterschade oploopt waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan een aanvraag indienden via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, kan er naar 112 gebeld worden, meldt de FOD Binnenlandse Zaken.

Vannacht wordt het droger met minima tot 13 graden. Morgen worden opnieuw buien verwacht met een stevige wind en zo’n 18 graden. De dagen daarna blijft het droog met regelmatig wat zon, donderdag loopt de temperatuur op tot 23 graden.