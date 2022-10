HIH Hoepertingen is na winst in KDH Jeuk (0-3) de nieuwe leider in 2A. Gestel versloeg verrassend ex-leider Vlijtngen (3-1). Bolderberg kreeg een pak rammel van HO Heide (0-7). In 2B daagden maar liefst 500 toeschouwers op voor de derby tussen As-Niel en St. Elen (3-2). Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)