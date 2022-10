Aannemer kan sneller starten met heraanleg van voetpaden Kerkdijk

Door het voorspoedig verloop van de werken start aannemer Hoogmartens maandag - een week eerder dan voorzien - met we heraanleg van de voetpaden in fase 3 van de Kerkdijk tussen het kruispunt met de Vloeterstraat en de Ringlaan.

De schoolomgeving achterkant Mater Dei waar de fietsers in- en uitrijden ligt op het traject. De werken passen in het project ‘Bijzonder onderhoud Pelt’ en waren voorzien om te starten bij het begin van de herfstvakantie. Ze zouden naar schatting lopen tot tegen de kerstvakantie. Dat schuift nu ook allemaal op. Gedurende deze fase is er tussen de Vloeterstraat en Ringlaan enkel plaatselijk verkeer mogelijk en blijven wel fietsers toegelaten. Het gedeelte onverharde berm blijft na de heraanleg van de straat behouden

