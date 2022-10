Het duel tussen Boxberg B en St. Elen B (4D) werd gestaakt in minuut 85. In 4A is Juve Hasselt B haar maximum kwijt. Moelingen en J. Borgloon blijven foutloos in 4B. Eksel B (4C) raakte niet voorbij rode lantaarn Helson B. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)