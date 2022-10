In Knokke is het op één na hoogste bedrag ooit betaald voor een optrekje. Villa Altena is een statig gebouw uit 1933 op een grond van bijna 6.000 vierkante meter groot. Maar het is vooral de ligging die de prijs opdreef: de villa heeft zicht én een rechtstreekse toegang tot de exclusieve golfclub Royal Zoute. “En dan is een verkoopprijs van 24 miljoen euro echt niet overdreven.”