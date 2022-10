DERDE PROVINCIALE. Meer dan 100(!) minuten voetbal in Houthalen, speler-trainer scoort in 3B

In 3A heeft Meldert voor het eerst dit seizoen kunnen winnen. Kortessem blijft er stevig aan de leiding. Twee doelpunten van Niels Vanpol zorgden dat Wijchmaal (3B) met 2-3 ging winnen in SLW Maaseik. In 3C was er tumult in de slotfase van het duel tussen Houthalen VV en Dilsen-Stokkem. Dat resulteerde in een effectieve speeltijd van meer dan 100(!) minuten. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)