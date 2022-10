De klok terugdraaien kost ons geld: op zomertijd blijven zorgt voor een besparing op de elektriciteitsfactuur

Door komende zaterdagnacht de klok een uur terug te draaien, zadelen we onszelf ook op met een hogere energiefactuur. Want de piek van ons energieverbruik ligt elke dag tussen 17 en 19 uur, en dat moment ligt door het uurverschil langer in het donker. Met de huidige energieprijzen kost het ons 1,38 euro per dag, berekenden energie-experts. “Maar zomaar het uur laten staan is niet de oplossing: we kunnen nog verder gaan.”