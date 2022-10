Sander Gillé en Joran Vliegen bereiken hoofdtabel van ATP-toernooi in Wenen

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zondag de hoofdtabel van het ATP-toernooi in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen (hard) bereikt.

In de tweede en laatste kwalificatieronde legde de Belgische tandem de Bosniër Tomislav Brkic en de Ecuadoraan Gonzalo Escobar over de knie met 7-6 (7/0), 4-6 en 10/4 in de supertiebreak.

Gillé en Vliegen versloegen zaterdag al in de eerste voorronde de Colombiaans-Mexicaanse combinatie Nicolas Barrientos en Miguel Angel Reyes-Varela in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-1.