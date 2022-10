Thibau Nys wint in Tabor eerste wereldbekercross voor beloften: “Bevestiging na sterke prestaties in Amerika”

Vrij snel in de cross vormde zich een kopgroep met zes renners. Wyseure, Nys, Verstrynge, Ronhaar, Michels en Witse Meeussen gingen op pad. Samuele Leone en Daviode Toneatti probeerden de kloof met dat zestal te overbruggen maar daar slaagden de Italianen niet in.

Verstrynge moest vervolgens zijn metgezellen laten rijden en even verderop spatte de kopgroep helemaal uit elkaar. Michels, Nys en Meeussen trokken in de aanval. In de voorlaatste ronde moest ook Meeussen er voorin af en hielden we enkel nog Nys en Michels over in de strijd voor de overwinning. De twee bleven elkaar beloeren en bestoken met diverse versnellingen. Uiteindelijk bleek Nys de snelste van de twee. Hij is meteen ook de eerste leider in de stand van de wereldbeker voor beloften.

Nys geniet: “Dit is een bevestiging van mijn vormpeil”

Na een vijfde plaats in zowel Waterloo als Fayetteville bij de elite heeft Thibau Nys zondag de zege gepakt in de Wereldbekermanche bij de beloften in het Tsjechische Tabor. De renner van Baloise Trek Lions haalde het na een spannende strijd voor Jente Michels. Hij is meteen ook de eerste leider in de tussenstand.

“De wedstrijd verliep eigenlijk naar wens en zoals ik het verhoopt had”, zei Nys na afloop. “Er vielen twee sterke pionnen uit door materiaalpech. Ikzelf kon mijn positie in de kop van de koers behouden. Ik denk dat ik heel de cross perfect heb aangepakt. Op het moment dat ik wou aangaan en in de aanval trekken, net na de trappen, geraakte ik niet in mijn klikpedaal. Jente Michels trok daar wel fiks door. Ik werd hierdoor wat verrast. Ik moest zo eerst een kloof dichten voor ik zelf nog eens kon proberen. Het werd zo een lange inspanning.”

“Ik vind deze zege toch wel een bevestiging na mijn sterke prestaties in Amerika. Ik wist dat mijn vormpeil niet weg kon zijn. Het is altijd wel een hele trip. Je zit door de crossen in Amerika een beetje in een ander ritme en dan is er nog de jetlag”, besloot Nys.