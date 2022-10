Eli Iserbyt opgelucht na zege in ‘zwarte beest’ Tabor: “Ik ben blij dat ik het eens getemd heb”

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) was na Waterloo en Fayetteville zondag in Tabor opnieuw oppermachtig. In de voorlaatste ronde liet de West-Vlaming, zaterdag 25 jaar geworden, zijn naaste concurrenten in de steek en soleerde hij naar zijn vierde zege van het seizoen. Naast de drie wereldbekercrossen won Iserbyt ook al de Be-MINE cross van Beringen.

LEES OOK. Eli Iserbyt wint nu ook in Tabor en blijft met derde opeenvolgende zege autoritair leider in Wereldbeker

“Ik heb wel een hele ronde nodig gehad om het verschil te kunnen maken op de rest”, vertelde Iserbyt na zijn zege in Tabor. “Laurens Sweeck zette nog heel veel druk en wat later deed Lars van der Haar dat ook. Ik heb echt niet op mijn gemak kunnen rijden in die laatste ronde. En Tabor ligt me niet. Ik heb het hier altijd moeilijk. In het begin van de wedstrijd zat ik precies nog een beetje in Amerika en reed ik niet attent genoeg rond. Ik ben blij dat ik mijn zwarte beest, wat Tabor voor mij is, eens getemd heb.”

“Afzien was het wel. Het was ook warm vandaag, een slopende cross. Gelukkig hebben we van onze kledingsponsor zomerpakjes gekregen. Die koelden het lichaam af en dat was geen overbodige luxe hier.”

“Eindwinst in de Wereldbeker is zeker een doel en met drie zeges op rij zit ik wel heel mooi op schema. Ook van het Europees kampioenschap (6 november) heb ik een doel gemaakt.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Lars van der Haar: “Eli Iserbyt was de beste van ons allemaal”

Lars van der Haar, vorig jaar winnaar, kon zondag vrede nemen met zijn tweede plaats in Tabor. “Eli Iserbyt was de beste van ons allemaal”, erkende de Nederlander van Baloise Trek Lions. “Toen hij ging demarreren, slaagde niemand erin dat gat te dichten. Ik heb misschien te lang gewacht en hoopte dat Laurens Sweeck de klus wel zou klaren maar dat deed die dus niet. De vogel was gevlogen.”

Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt demarreerden elk om beurt. Ze slaagden er zo in om de rest af te matten. “Dat hebben ze zeker gedaan. Ze hebben ook gewonnen en dus zijn ze in hun opzet geslaagd.”

Inde Verenigde Staten Amerika slechts één cross. In Waterloo werd hij derde, na Iserbyt en Sweeck. Fayetteville liet hij links liggen om bij zijn vrouw en pasgeboren baby te zijn. Maar thuis werd Van der Haar ziek. “Ideaal is anders. Misschien had ik wel een streepje meer kunnen doen als ik niet ziek was geworden, maar uiteindelijk stonden we wellicht wel met dezelfde wapens aan de start. Iserbyt was simpelweg de beste.

Van der Haar hoopt nu wat trainingsintensiteit in te kunnen lassen in aanloop naar het EK in Namen, waar hij over twee weken zijn titel verdedigt. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Michael Vanthourenhout: “Tevreden met nieuwe podiumplaats”

De 28-jarige Michael Vanthourenhout pakte na Fayetteville in Tabor zijn tweede podiumplaats in drie wereldbekercrossen tijd. “Daar ben ik blij mee”, vertelde de West-Vlaming, ploegmaat van winnaar Eli Iserbyt bij Pauwels Sauzen-Bingoal. “In de slotronde kon ik Laurens Sweeck op achterstand fietsen.”

“Het was een lastige cross. Het stopt hier nooit. Er zijn de balkjes, maar ook die klim is een dooddoener. Je hebt hier geen enkele seconde rust. Ik zag wel dat Lars van der Haar steevast in vierde of vijfde positie bleef zitten. Die was dus duidelijk iets van plan. Dat werd op het einde ook duidelijk. Toen hij ging aanvallen, kon ik niet meteen reageren en wist ik direct dat een derde plaats het hoogst haalbare zou zijn.”

Na de trappen zette Vanthourenhout zijn demarrage in. Sweeck paste meteen

“Hij zat duidelijk op zijn limiet. Natuurlijk hadden we Sweeck al tot heel wat inspanningen gedwongen. Tot op de klim moest ik alles geven en zo werd ik derde. Ik ben tevreden na mijn Amerikaans avontuur en Tabor wat betreft de wereldbekercrossen. Volgende week kunnen wij opnieuw rustig trainen en verder opbouwen, wat in Amerika iet lukte.”