Oree Leopold duwt Racing uit top vier ION Hockey League

Op de negende speeldag in de hoogste hockeyafdeling heeft Racing zondag een tweede nederlaag op rij geleden. Bij leider Leopold ging het met 6-3 de boot in. De titelverdediger zakt daardoor uit de top vier.

Veel spanning was er niet in de topper tussen Leopold en Racing. Bij de rust hadden Tom Boon (3e), Tom Degroote (11e en 28e) en Gauthier Boccard (16e) er al 4-0 van gemaakt. Nadat Cédric Charlier tot 4-1 milderde, scoorde Boon er nog twee (47e et 55e). Mathieu Weyers (56e) en Achille De Chaffoy (58e) konden in de slotminuten de pijn wat verzachten.

Met 25 punten heeft het ongeslagen Leopold nu drie punten voor op la Gantoise (22), dat vrede moest nemen met een 3-3 gelijkspel bij Braxgata. Dragons (20), dat Leuven met 3-0 versloeg, is op vijf punten derde. Oree (16) blikte Ukkel met 6-0 in en wipte naar de vierde stek. Racing (14) moet op de zevende plaats ook nog Watducks, dat 1-6 won bij Old Club, en Braxgata (15) voor laten gaan. Een 0-4 overwinning bij Daring leverde Herakles (12) de achtste stek op. Ukkel (6), Daring (4), Leuven (4) en Old Club (3) verkeren in degradatiegevaar.