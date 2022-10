Kim Clijsters verslaat Martina Hingis in finale en wint demonstratietoernooi in Luxemburg

Kim Clijsters heeft de allereerste editie van de Luxembourg Ladies Tennis Masters op haar naam geschreven. In de finale van het demonstratietoernooi was de Breese te sterk voor Martina Hingis. Het werd 7-5 en 6-2.

In de kwartfinales had Clijsters thuisspeelster Mandy Minella geklopt (6-3, 6-1), waarna in de halve finales de Poolse Agnieszka Radwanska voor de bijl ging (6-4, 6-7, 10-7).

Andere bekende namen die deelnamen aan het toernooi: Kiki Bertens, Jelena Jankovic, Daniela Hantuchova en Julia Görges.