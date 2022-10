Sahuke bezorgde Beringen in het ultieme slot een punt, Termien behaalde een ruime zege tegen Nijlen, Wellen won spectaculair in Witgoor, Schoonbeek-Beverst kon niet stunten in Wezel en Joosten bezorgde Geel de drie punten tegen Pelt. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (jmu/krth/gesi/gsb)