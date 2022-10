Limburg United als enige ploeg nog ongeslagen na zege bij Brussels

Limburg United is alleen leider in de Belgische reeks van de BNXT League. — © Tresignie Geert - GTG

Met de vierde overwinning op rij in Brussel (71-79) is Limburg United alleen leider in de Belgische reeks van de BNXT League. Kampioen Oostende verloor met 92-70 in Charleroi.

De opworp in Brussel werd verzorgd door de zoontjes van Maxime De Zeeuw (Louis en Jules) en assistent-coach Niels Marnegrave (Liam). Alle drie droegen ze een shirt van Limburg United. Dat inspireerde de Limburgers tot een sterke start. Aanvallend liep alles in het begin misschien iets te gemakkelijk, met een hoofdrol voor Desiron en opnieuw Delalieux (8-16).

“Na een heel sterke start vonden we over de hele wedstrijd de juiste opties”, weet Yannick Desiron. “In de eerste helft maakten we vooral gebruik van de ruimte die we inside kregen. Brussels paste zich daarop aan. De intensiteit was heel hoog, maar die werd regelmatig onderbroken door fouten. We hebben misschien niet de volle 40 minuten de focus gehouden, maar schoten telkens op de juiste momenten wakker. Dat we als enige ploeg ongeslagen zijn, daar kijken we niet naar. Onze focus is nu gericht op de bekerwedstrijden van volgend weekend.”

Veel fouten

De goed ingevallen Lambot zorgde met een driepunter voor 13-28. Na een eerste reactie van Brussels werd de voorsprong gehalveerd. Stein maakte aan de vrijworplijn nog 20-37, maar de hoofdstedelingen hadden een tweede tussenspurt klaar en kwamen vlak na de rust terug tot 35-41. United had een tegenreactie klaar, maar de wedstrijd lag stil door veel fouten en discussies met de scheidsrechters. Brussels profiteerde hiervan om nog eens terug te komen tot op acht punten. Tumba werd uitgesloten na een technische fout nadat hij eerder al een onsportieve kreeg. Toen was het vat af voor Brussels. Kobe Abelshausen maakte zijn debuut in de slotminuut.

“We spelen een heel solide wedstrijd”, vertelde coach Raymond Westphalen. “Defensief deed iedereen zijn taak, op de laatste minuut na. Het is in verdediging dat je progressie moet maken tijdens het seizoen. Dat we af en toe te laks waren, dat moet er nog uit. Het is één van de dingen die we vandaag geleerd hebben. Maar ik ben heel tevreden over de prestatie van mijn ploeg.”

“Het lukt ons om Stein uit de match te houden, maar offensief heeft Limburg zo veel oplossingen”, voegde Brussels-coach Jaumin nog toe. Tabu scoorde tien punten tegen zijn ex-ploeg.

QUARTERS: 13-22, 17-19 (30-41), 14-19 (44-60), 27-19.

CIRCUS BRUSSELS: 26/59 shots (8/27x3), 11/15 vw, 29 rebounds, 25 fouten, LLORENTE 1+3, ZYLKA 2+9, HAZARD 6+6, PIPIRAS 2+5, TUMBA 8+0, Deroover 5+0, Tabu 2+8, Ekamba 0+6, Proleta 4+4.

HUBO LIMBURG UNITED: 28/60 shots (8/19x3), 15/23 vw, 42 rebounds, 20 fouten, SERRON 6+10, DELALIEUX 5+14, DAMMEN 0+0, DESIRON 17+4, STEIN 2+4, Lesuisse 0+0, Lambot 4+2, Ceyssens 0+0, Dedroog 4+2, De Zeeuw 3+0, Hammonds 0+2, Abelshausen 0+0.