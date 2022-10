Duitse miljonair Rainer Schaller en gezin in vliegtuig dat bij Costa Rica verongelukte

Een bron bij het ministerie van Openbare Veiligheid van Costa Rica bevestigde dat “Schaller, een 53-jarige man” en vijf andere mensen op de passagierslijst stonden van het vliegtuig dat in de Caraïbische Zee neerstortte.

Het kleine privévliegtuig was met vijf Duitsers en een piloot in Mexico opgestegen en verdween vrijdagavond plaatselijke tijd voor de kust van Puerto Limon in het oosten van Costa Rica. Zaterdag werden brokstukken en twee lichamen teruggevonden in zee.

© AFP