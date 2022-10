Houthalen al bijna zeker van een plaats in de play-offs handbal eerste nationale

Houthalen

In eerste nationale (mannen) zijn 7 van de 18 speeldagen afgewerkt en toch kunnen we haast met zekerheid stellen dat Eynatten, Sasja, Houthalen en Kortrijk nu al zeker zijn van hun plaats in de play-offs. De plaatsen 5 en 6 worden strijdplaatsen en daarvoor komen Kraainem, Hubo Handbal en Izegem nog in aanmerking. Zaterdag won Eynatten de topper tegen Kortrijk (29-25), haalde Sasja het van Izegem (30-28) en trok Houthalen aan het langste eind tegen Hubo Handbal (34-17).

Spannend was die derby in eerste nationale niet. De fusieploeg deed het een kwartier behoorlijk goed en beperkte de schade tot 8-6. Maar dan namen voor Houthalen Van Vlierden en Follon de touwtjes in handen. Met respectievelijk drie en vier goals loodsten zij Houthalen nog voor de rust naar een 17-8-voorsprong. Ook in de tweede helft bleef Houthalen dominant, bij Hubo Handbal speelde Rodado (6 goals) zich in de kijker, maar het was allemaal te weinig om de thuisploeg pijn te doen. Bij de thuisploeg was Van Vlierden topschutter met 10 goals en werd Schepers een kwartier voor tijd uitgesloten.