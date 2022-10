Antoine Griezmann scoort olympische goal en loodst Atlético Madrid voorbij Real Betis

Na een doelpuntloze eerste helft zag de gastheer eerst nog de openingstreffer van Luiz Henrique afgekeurd worden. Niet veel later opende Griezmann de debatten in de 54e minuut - met een olympisch doelpunt! - en verdubbelde hij de marge in de 71e minuut. Nabil Fekir (84.) milderde in de laatste minuten.

Axel Witsel speelde 90 minuten mee op het Atlético-middenveld en Yannick Carrasco viel in bij het ingaan van het slotkwartier.

Atlético wipt zodoende naar de derde plaats in het algemene klassement van de Spaanse eerste klasse met 23 punten.