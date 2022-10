CAW Limburg opent antennepost in sociaal huis De Semper

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Limburg is één van de 11 CAW’s verspreid over Vlaanderen en Brussel. Het CAW staat samen met de OCMW’s en de mutualiteiten elke dag klaar voor iedereen met een welzijnsvraag. Vrijdag opende het CAW haar antennepost in het sociaal huis De Semper. Het CAW is al verscheidene decennia actief in Tongeren. Eerst zaten ze in de Maastrichterstraat en nadien verhuisden ze naar de Henisstraat 84. “Het is niet vanzelfsprekend dat je zegt tegen iemand die in Tongeren woont: kom maar naar het CAW in Sint-Truiden of Genk. Maar aan de andere kant, het CAW kan in Limburg met 326 medewerkers en 106 vrijwilligers ook niet overal een eigen welzijnsloket hebben. Dankzij de goede samenwerking met het lokaal bestuur verhuizen we nu onze Tongerse CAW-antenne naar het sociaal huis De Semper. Zo blijft onze dienstverlening dichtbij voor de inwoners van de regio. We zorgen hier voor een breed aanbod Samenwerking met ander partners is belangrijk”, zegt Johan Huygen, Operationeel directeur bij CAW Limburg.

“Het sociaal huis De Semper biedt kansen op het vlak van samenwerking en efficiënte dienstverlening. De Tongenaar is er niet mee bezig wie welke dienst aflevert. Een goed uitgebouwde en kwaliteitsvolle sociale dienstverlening, dat vindt de burger belangrijk. Door kennis, krachten en middelen te bundelen, maken we van De Semper een sociaal huis dat draait rond mensen en rond welzijn. Met de opening van een antennepunt van het CAW zetten we opnieuw een grote stap vooruit. Het welzijnsloket wordt versterkt. Het aanbod wordt uitgebreid met gezins- en relationeel welzijnswerk. schuldhulpverlening, hulp bij administratie en activering wordt uitgebreid”, wist schepen Jos Schouterden (Sociale zaken). De CAW-antennepost in Sociaal Huis De Semper is telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 0800-13 500, elke werkdag tussen 9 en 17 uur. In 2021 hielp CAW Limburg meer dan 12.000 kwetsbare Limburgers. (diro)