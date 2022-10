Felice Mazzu bedankt ex-trainers Anderlecht voor belangrijke clash tegen Standard: “Ik denk er niet aan dat dit mijn laatste wedstrijd kan zijn”

Voor Anderlecht-trainer Felice Mazzu is het zondagavond erop of eronder tegen Standard. Bij een nieuwe nederlaag zou het zomaar eens einde verhaal kunnen zijn voor hem bij paars-wit, maar de trainer leek in een interview bij Eleven Sports voor de wedstrijd geen last te hebben van zenuwen. “Ik denk nu alleen aan een goede match afwerken en winnen”, vertelde hij.

Mazzu kreeg ook de vraag of hij en de directie de laatste dagen gepraat hadden. “Ja, en het was heel simpel. We gaan samen verder in de hoop dat we zondag (vandaag) winnen. Ik heb de spelers gevraagd om door te gaan, naar voren te trekken en erin te geloven, en probeer betere keuzes te maken voor de goal. Tegen Club Brugge en Zulte Waregem kwam het aan op details.”

De trainer werd ook geconfronteerd met uitspraken van enkele ex-coaches van Anderlecht eerder deze week: onder meer Hugo Broos nam het toen op voor Mazzu. “Ik ben daar wel trots op. Alleen trainers weten hoe het eraan toe gaat in de kleedkamer. Er is tijd nodig om iets op te bouwen. Het is goed dat collega’s op zo’n manier reageren, dat bewijst dat er tussen ons allemaal solidariteit is wanneer het op situaties als deze aankomt. Ik denk er nu alleen aan om een goede match af te werken en te winnen. Ik denk er niet aan dat dit mijn laatste wedstrijd zou kunnen zijn.”