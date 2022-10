Minister Demir schrapt 1,4 miljoen subsidies aan KU Leuven tot er duidelijkheid komt over verkrachtingszaak

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) wil minstens 1,4 miljoen euro aan geplande subsidies voor de KU Leuven schrappen als de universiteit en rector Luc Sels zich in stilzwijgen blijven hullen over de professor Pedagogie die een studente verkrachtte. “De subsidies worden geschrapt tot er volledige duidelijkheid en transparantie is.”

Vrijdag maakte Het Belang van Limburg bekend dat de KU Leuven al in november 2016 op de hoogte was van de verkrachting van een studente door een Limburgse professor van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Toch duurde het nog tot in 2018, toen de ouders van het slachtoffers een klacht indienden, voor de universiteit in actie schoot. En zelfs toen mocht de professor het academiejaar nog gewoon afwerken. Hij gaf les, nam examens af en begeleidde studentes bij hun masterproef. Meerdere bronnen dicht bij het onderzoek spreken van een doofpotoperatie.

Sinds het nieuws bekend raakte, hullen de KU Leuven en rector Luc Sels zich in stilzwijgen, tot groot ongenoegen van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). “Mensen die hiervan op de hoogte waren en bleven zwijgen, horen niet thuis in de academische wereld”, zegt ze. “Als gewezen studente van de KU Leuven, maar bovenal als burger, verwacht ik meer dan een muisstil rectoraat. We moeten keihard zijn voor een instelling die een verkrachting niet meteen veroordeelt.”

Minstens 1,4 miljoen

De minister is daarom van plan om minstens 1,4 miljoen euro aan beloofde subsidies te schrappen tot de rector met duidelijkheid en transparantie komt over de rol van de universiteit in het dossier. De subsidies vanuit Toerisme Vlaanderen waren gepland in het kader van bouwwerken ter voorbereiding van de viering van 600 jaar KU Leuven in 2025. “Je kan het als grootste universiteit van het land niet maken om wél op de eerste rij te staan voor Vlaamse subsidies, maar je te verstoppen voor het opnemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid”, aldus Demir. “Zolang huidig rector Luc Sels geen duidelijkheid geeft over de rol van de KU Leuven en van hem persoonlijk, zal ik geen Vlaams belastinggeld aan de KU Leuven geven.”

De minister vraagt transparantie over de aanpak van het dossier binnen de universiteit. “Wat is er precies gebeurd nadat het slachtoffer gemeld had aan de universiteit dat ze verkracht werd door een prof? Waarom werd de prof niet op non-actief gezet teneinde nog slachtoffers te vermijden? Vooral het feit dat de prof nog een prijs kreeg van de rector nadat er een officiële klacht van verkrachting bekend was, is een slag in het gezicht van alle slachtoffers van verkrachtingen. Het gaat om de grootste universiteit van het land, waar zelfs seksueel strafrecht wordt onderwezen. Dan draag je een verantwoordelijkheid die verder gaat dan stilzwijgen. De subsidies worden geschrapt tot er volledige duidelijkheid en transparantie is”, besluit Demir.