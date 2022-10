In Kolderbos op de De Dries is zondagnamiddag brand uitgebroken in een appartement op de eerste verdieping. Een pannetje was op het vuur blijven staan. De bewoner kon het brandje zelf doven. Wel kreeg hij heel wat rook binnen waardoor hij voor een medische controle naar het ziekenhuis is gebracht. De opgeroepen brandweer van Genk hoefde niet meer te blussen. In de keuken is er brandschade.

maw