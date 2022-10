OVERZICHT VROUWENVOETBAL. Alken blijft ongeslagen, Bilzen Youth winnaar van het weekend

In eerste nationale kon Genk B niet winnen in Westerlo 3-0. Alken blijft ongeslagen aan de leiding in tweede nationale en behoudt een ruime voorsprong op het nummer twee. STVV verloor thuis van Sibret (0-1). In de provinciale reeksen eindigden de toppers Zonhoven-Kadijk en DV Bilzen-Genk C op een gelijkspel. Bilzen Youth wist haar wedstrijd wel te winnen (2-0 tegen STVV C) en blijft zo stevig aan de leiding in tweede provinciale A.