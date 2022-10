Oppermachtig Genk Ladies rukt op naar vierde plaats na ruime zege tegen Standard

In de Super League vertrok Standard zaterdag met lege handen terug naar Luik. Genk Ladies kwam voor eigen publiek sterk voor de dag en speelde de Rouchettes quasi een volledige partij zoek: 3-0.

Voor de camera’s van Eleven Sports kwamen de bezoekers het sterkst uit de startblokken. Van Seijst stond echter paraat. Vanaf dan veranderde het spelbeeld compleet. Vanzeir, Petry en Vandersanden kregen kansen, maar het was Vanhoudt op assist van Vanaenrode die uiteindelijk voor de verdiende Genkse openingstreffer zorgde: 1-0.

Ook in de tweede helft kreeg Standard geen voet aan de grond. KRC bleef druk zetten en Vandersanden knalde na tien minuten binnen via de onderkant van de lat. Boeken toe voor de bezoeksters, die te onzuiver waren in hun spel. Petry, op prima aangeven van Duijsters, zette uiteindelijk de logische eindstand op het scorebord.

Een oververdiende zege van een dominant Genk, dat oprukt naar plek vier en nu al een prima zaak doet in de strijd om Play-Off 1.

GENK LADIES: van Seijst, Sneyers, Camps, Geers, Vanaenrode, Vanhoudt (70’ Gielen), Pauwels, Martin (63’ Duijsters), Vandersanden, Petry (85’ Kersten), Vanzeir.

DOELPUNTEN: 37’ Vanhoudt 1-0, 55’ Vandersanden 2-0, 84’ Petry 3-0.

GELE KAARTEN: 22’ Coutereels (Standard), 45’ Martin (Genk), 86’ Fon (Standard), 88’ Rosala (Standard).

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey