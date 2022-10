Wouter Vrancken na zege tegen Antwerp: “Zeker in toppers geeft efficiëntie vaak de doorslag”

Ook de 1-3 op Antwerp deed de Genkse coach niet zweven. “Omdat je moet beseffen dat deze wedstrijd anders had kunnen aflopen. We waren bijzonder efficiënt en zeker in topwedstrijden geeft dat vaak de doorslag. Maar wij hebben dit resultaat ook helemaal zelf afgedwongen. We combineerden heel fraai op de goede momenten en toonden de juiste werkethiek en teamspirit op de lastige momenten. Net zoals we dat op Union en zelfs Club Brugge deden. Lastige verplaatsingen schrikken ons niet af.”

Vrancken plaatste Onuachu, Trésor en Heynen, die met hun goals en assists het resultaat bepaalden, bewust niet op een voetstuk. “Omdat de verdienste van pakweg Cuesta en McKenzie minder opvalt maar even groot is. Dit is een hecht team van spelers, die mekaar beter maken en laten uitblinken.”

Titelkandidaat

De Genkse trainer verdiende ook zelf een pluim voor zijn gedurfde aanpak. Ook op de Bosuil liet hij spelers achteraan man op man verdedigen om op het middenveld een mannetje extra te creëren. “Dat is niks nieuws, dat deed ik vorig seizoen ook bij KV Mechelen. De spelers staan achter die aanpak. Zij wachten niet op goeie resultaten, ze dwingen ze af.”

Waardoor KRC Genk met een 37 op 42 als titelkandidaat vooruitgeschoven wordt. “De media vertellen en schrijven wat ze willen”, aldus Vrancken. “En onze supporters moéten altijd dromen van een titel, daarvoor zijn ze supporter. Maar ons zelf houdt het totaal niet bezig. Vorig jaar werd er voor het seizoen al luidop aan gedacht, met alle gevolgen van dien. Het is nog veel te vroeg om vooruit te blikken. En struikelt wie te ver vooruit kijkt, gegarandeerd over de eerste hindernis die voor zijn voeten komt. Als je het toch over de stand hebt, dan ben ik vooral tevreden met de voorsprong op de nummer vijf.”