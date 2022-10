Maaike Cafmeyer: “Ik ben grotere pleaser dan Chantal. Dat heeft me al in vervelende situaties gebracht”

“Eindelijk zullen de mensen begrijpen waar het écht over gaat.” Een nieuw vonnis in de zaak rond Bart De Pauw geeft haar de erkenning die ze zo nodig had. Tel daarbij haar hoofdrol in de kijkcijferhit van het najaar én een ereteken voor haar strijd tegen grensoverschrijdend gedrag, en je weet dat voor Maaike Cafmeyer (49) na vijf jaar betere tijden zijn aangebroken. “Het is eindelijk duidelijk dat wij madams zijn die graag lachen en vol met hun voeten in de wereld staan.”