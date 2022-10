Eli Iserbyt wint nu ook in Tabor en blijft met derde opeenvolgende zege autoritair leider in Wereldbeker

Na Fem van Empel bij de vrouwen heeft nu ook Eli Iserbyt een perfecte drie op drie gescoord in de Wereldbeker. In het Tsjechische Tabor was de Bavikhovenaar niet te stoppen. Hij liet de concurrentie drie rondes voor het einde ter plaatse en won voor Lars van der Haar en teamgenoot Michael Vanthourenhout.

Na het Amerikaanse tweeluik in Waterloo en Fayetteville trok de Wereldbeker veldrijden naar Europa. Niet naar België of Nederland, maar het Tsjechische Tabor - de plek waar begin 2024 het WK gereden wordt. Eli Iserbyt, winnaar van de eerste twee manches, ging er van start als logische favoriet. Al had het thuispubliek vooral oog voor hun grote held Zdenek Stybar: hij pakte op dit parcours in 2010 zijn eerste van drie wereldtitels.

Quinten Hermans, enkele dagen geleden nog winnaar van de cross in Ardooie, schoot het beste uit de startblokken. Een afscheiding kwam er echter niet meteen: het veldritpeloton werd in de openingsrondes op een lang lint getrokken. Iserbyt en Laurens Sweeck waren de eersten die een kloofje konden slaan, maar onder impuls van Hermans werd dat duo terug ingerekend.

Iserbyt solo

De duo-aanval bleek wel het startschot voor de schifting in Tabor. Er volgden nog wat prikjes, waardoor halfweg cross een kwintet zich vooraan de koers bevond: behalve Iserbyt, Sweeck en Hermans waren ook Michael Vanthourenhout en Europees kampioen Lars van der Haar - de winnaar van vorig jaar - van de partij.

In de op twee na laatste ronde stak Iserbyt opnieuw het vuur aan de lont: de klassementsleider trok een gaatje, het was aan Laurens Sweeck om de meubelen te redden. Onder zijn impuls kwam het achtervolgende groepje nog tot op een drietal seconden, maar daarna brak de veer. Van der Haar counterde nog, maar ook hij kon Iserbyt niet meer van zijn derde opeenvolgende zege in de Wereldbeker houden.

Luid applaus voor Stybar

Vanthourenhout mocht als derde man het podium op, voor Sweeck en Hermans. Al was het luidste applaus ongetwijfeld voor thuisheld Stybar, die als zeventiende over de meet kwam en er duidelijk van genoot.

Iserbyt trekt dankzij zijn overwinning met een maximumscore van 120 punten naar de volgende manche. Die wordt komende zondag in Maasmechelen gereden.