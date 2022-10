Mechelen

De passage van de bekende Limburgse urban explorer Siaz en enkele andere jongeren in een verlaten Mechels ziekenhuis krijgt mogelijk nog een staartje. De politie is met een onderzoek gestart. “Tegelijk willen we ook waarschuwen voor de gevaren die het binnendringen van zulke leegstaande gebouwen met zich meebrengt”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande.