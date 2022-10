Feestje op de Bosuil: ook Antwerp kan Genkse pletwals niet afstoppen

De verwachte 22 basisspelers maakten hun intrede op een kolkende Bosuil, die aan drie tribunes genoeg heeft om de topper tussen de nummers twee en een het ideale kader te bezorgen.

De thuisploeg probeerde gebruik te maken van de twaalfde man om een openingsoffensief op te zetten. De leider had het even niet onder markt maar doorstond de Antwerpse power play. Vandevoordt moest zich alleen om een onschuldig schotje van Ekkelenkamp bekommeren.

Heerlijk helder Heynen

Het was alsof de bezoekers die schuchtere poging nodig hadden om het laatste stukje schroom overboord te gooien. Racing nam met gedurfde maar loepzuivere combinaties het initiatief over en brak keer op keer de Antwerpse pressing.

Mét resultaat, in minuut dertien sloeg Genk al genadeloos toe. Of was het minuut 16? Drie minuten had de VAR immers nodig om te beoordelen of Bryan Heynen al dan niet een grote teen buitenspel stond. Gelukkig voor de Genkse fans én de liefhebbers van wondermooie doelpunten bleek dat niet het geval. Het pareltje van de fiere aanvoerder mocht de jaaroverzichten in: op een heerlijk steekballetje van Trésor bekroonde Heynen zijn slimme spurt met een halve omhaal in de winkelhaak: 1-0.

Onuachu blijft scoren

De openingsgoal lanceerde de leider: Genk bleef de bal souverein rondtikken, de Bosuil werd er zowaar even stil van. Om weer op te veren bij de eerste echte kans voor Antwerp op het half uur: Janssen mocht vrij plaatsen van aan de grote rechthoek maar mikte net naast.

Het bleek slechts een stuiptrekking, de eerstvolgende Genkse aanval leidde de 0-2 in. Trésor kon nog in extremis worden afgeblokt maar gebruikte de daaruit volgende hoekschop voor de volgende (pré-)assist. Heynen kopte door naar Onuachu, wiens kopstoot via Butez en De Laet tegen de netten belandde: 0-2. Meteen de zevende treffer in vijf wedstrijden voor de Gouden Schoen, die ook als kaatser weer hoge toppen scheerde.

Foutjes keihard afgestraft

Racing op rozen maar een nooit aflatend Antwerp wilde zichtbaar een voorbeeld nemen aan Union, dat de avond voordien in een topper voor eigen volk zelfs met een mannetje minder een dubbele achterstand had goedgemaakt.

Die volharding leverde rood-wit ook de aansluitingstreffer op, de derde keer werd de goede voor een bikkelende Vincent Janssen. Nadat hij eerst nog een afleggertje van Balikwisha voorlangs had geduwd, maakte de Nederlander in de slotminuten van de eerste helft optimaal gebruik van enkele Genlse slippertjes. Na het balverlies van McKenzie, die de bal te ver voor zich uit duwde, aarzelde Vandevoordt even om uit te komen slaagde Arteaga, die op zijn keeper wachtte, er niet in om krachtpatser Janssen af te houden: 1-2.

Weer Trésor, weer Onuachu

Antwerp wachtte een kwartier om de jacht op de gelijkmaker in te zetten. Ekkelenkamp had hem op een doorsteekpassje van Janssen aan de voet maar knalde schuin voor doel voorlangs. De vlam sloeg opnieuw in de pan, de bezoekers geraakten nillens willens in een fysieke veldslag betrokken. Omdat ze in het gros van de duels het onderspit moesten delven, werd het even link. Coach Vrancken bracht Castro voor El Khannouss en wilde zijn ploeg vooral opnieuw zien combineren.

Dat lukte weer beter, toen de brandstoftank bij de thuisploeg leeg begon te lopen. Vandevoordt moest zich nog tonen op een omhaal van een bewonderenswaardige Gerkens maar niet veel later volgde al het genadeschot aan de overkant. Eens te meer via een stilstaande fase. Weer sneed Trésor hem haarscherp aan, weer zette Onuachu er zijn hoofd tegen. Via de paal was Butez voor de derde keer geklopt en de match beslist: 1-3.

Voor Onuachu was het niet alleen al zijn achtste goal in vijf wedstrijden, Antwerp blijft ook zijn favoriete tegenstrever. Elf goals in negen duels, het zijn voor een tegenstrever angstaanjagende cijfers.

Waar moet/kan dit eindigen?

KRC Genk diende Antwerp dus een eerste thuisnederlaag van het seizoen toe, won nu al twaalf van zijn laatste dertien matchen én telt dankzij een 37 op 42 nu al een voorsprong van vier punten op achtervolger Antwerp en acht punten op Club en Union.

Waar moet of kan dit eindigen vraag je je dan af? De volwassen prestatie op de Bosuil doet de Genkse fans van het allerhoogste dromen. Coach Vrancken richt zijn blik echter louter op de volgende opdracht. Vrijdag komt uitgerekend zijn ex-ploeg KV Mechelen op bezoek.