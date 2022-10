Actrice Inge Paulussen werd slachtoffer van vluchtmisdrijf, maar moet zelf opdraaien voor de kosten

Op woensdag 12 oktober vertrok Inge Paulussen na een lange werkdag richting Brugge, waar ze een hotel geboekt had omdat ze ’s ochtends vroeg opnames had in de stad. Maar voor ze de afrit kon bereiken werd ze langs achteren aangereden. “Volledig onverwacht, ik had zelfs geen auto zien aankomen. De impact was enorm, mijn auto werd naar links geslingerd. Ik probeerde mijn stuur onder controle te krijgen, maar dat lukte niet”, zegt ze op Radio 2. Gelukkig kwam haar auto nog net voor de betonnen vangrail tot stilstand. “Ik heb meteen mijn telefoon uit de auto genomen, ik ben achter de vangrail gaan staan en heb de hulpdiensten en de politie gebeld. En dan mijn man.”

Geen omnium en geen dader

Drie mensen stopten om haar te helpen. Een vrouw, een agent in burger en een blonde jongeman. Wie haar had aangereden, zag niemand. Maar sinds het ongeval vraagt Inge zich af wie die jongeman was die “bij nader inzien heel zenuwachtig overkwam”, een sigaret opstak en vervolgens weer vertrok. Volgens de politie is op de camera’s niets te zien en dus is het nog steeds niet duidelijk wie haar heeft aangereden.

Maar ’s anderendaags werd de situatie nog erger. Want toen Inge contact opnam met de verzekering, bleek dat ze niets uitbetaald zou krijgen omdat ze geen omniumverzekering had en omdat er geen veroorzaker was. “Ik draai volledig op voor de kosten, behalve voor de takeldienst en de expertise van de wagen. Mijn auto is intussen total loss verklaard en dus zijn de kosten torenhoog.”