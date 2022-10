3 op 3! Ook Wereldbeker Tabor is een prooi voor Fem van Empel

Fem Van Empel heeft in Tabor de derde manche van de Wereldbeker veldrijden naar haar hand gezet. Na een zeer snelle en gesloten wedstrijd. Worst, Van Empel en Pieterse waren de drie sterkste rensters in koers, maar na een slimme race knalde Van Empel weg in de slotronde. De Nederlandse pakt zo drie op drie in de Wereldbeker en verstevigt haar leidersplaats.

In het Tsjechische Tabor was het de Luxemburgse Schreiber die de beste start maakte. Ze nam snel een seconde of vijf, maar tegen het einde van de eerste ronde werd ze weer bij de lurven gegrepen. Ze verdween nadien uit de kop van de koers.

Na de eerste ronde bleven nog tien rensters over met daarbij alle favorieten. Met de terugkomst van de Belgische Marion Nobert Riberolle werd dit pakket zelfs aangedikt tot dertien stuks. Wie er niet bij was, was Sanne Cant. De Belgische kampioene kwam amper in beeld en zou uiteindelijk 16de eindigen.

De wederoptredende Puck Pieterse gaf onderweg de gretigste indruk. Zij kon als enige op de fiets over de balken springen en die handigheid gebruikte ze om het verschil te maken in ronde drie. Enkel Annemarie Worst en Wereldbekerleidster Fem van Empel konden volgen, maar Denise Betsema, Kata Blanka Vas, Ceylin Alvardo en later Shirin van Anrooij zouden nog terug komen aansluiten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De balken

Deze zeven namen gingen nagenoeg wiel in wiel de slotronde in op de snelle, vlakke Tsjechische omloop. Het was wachten op de balken want daar wilde Pieterse haar ultieme troefkaart uitspelen. Maar zover kwam het niet, want met een sluw manoeuvre van Worst moest Pieterse vanuit derde positie aan de balken beginnen: kans weg en de balken waren een maat voor niets.

Een sprint met drie leek niet te vermijden, maar dat was zonder de sluwe Van Empel gerekend. Na een slimme wedstrijd knalde Van Empel weg met één versnelling. Worst en Pieterse hadden geen antwoord in huis en zo reed de Nederlandse richting drie op drie in de Wereldbeker. Met deze zege verstevigt ze ook haar leidersplaats in het WB-klassement. Enkele seconden later klopt Pieterse Worst in de sprint om de tweede plaats. Betsema wordt vierde, Vas vijfde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag WB Tabor

1. Fem van Empel2. Puck Pieterse3. Annemarie Worst4. Denise Betsema5. Kata Blanka Vas