Mel B verloofd met kapper die haar vertrouwen in mannen herstelde

Zangeres Mel B is verloofd met Rory McPhee, haar vriend met wie ze al drie jaar samen is. McPhee - die haar afgelopen woensdag ten huwelijk vroeg - zou haar vertrouwen in mannen hersteld hebben na de tien jaar durende hel die Mel B meemaakte omwille van huiselijk geweld.

De 47-jarige Spice Girl zou “overdonderd” zijn geweest toen de 36-jarige kapper uit Leeds de vraag stelde. Hij zou in een luxehotel in Berk op één knie zijn gegaan. Hij gaf haar een peervormige champagnekleurige diamanten ring van zo’n 100.000 pond. “Mel is zo gelukkig. Het is een grote stap voor haar omdat ze zo veel heeft meegemaakt”, vertelt een bron aan The Sun. “Het heeft hem veel moeite gekocht om haar zo ver te krijgen dat ze hem zou vertrouwen en dat ze weer in de liefde ging geloven.”

Want vijf jaar geleden woonde de zangeres nog in Los Angeles en was ze getrouwd met de Amerikaanse filmproducent Stephen Balafonte. Naar eigen zeggen was ze doodsbang en vreesde ze steeds voor haar leven. In haar memoires Brutally honest uit 2018 documenteerde ze de gruwel die ze meemaakte. Ze zegt namelijk fysiek, seksueel, verbaal en financieel misbruikt te zijn.

Mel B en haar ex man Stephen Balafonte — © ISOPIX

Ze geeft daarin ook aan dat haar leven een uitgebreid leugen was. En ze aan de wereld verkondigde dat ze nooit gelukkiger is geweest dan met Belafonte. Maar tegelijkertijd werd ze ook gezien met blauwe plekken op het gezichten armen en doken er verhalen op over hoe de ster teruggetrokken en leefde en afstandelijk was geworden. Volgens The Sun stond ze op de rand van zelfmoord. Maar in augustus 2018 kwam er dan toch een scheiding.

